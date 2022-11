Fast Fashion | se i vestiti costano poco | qualcun* è sfruttato

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una serie di manichini in via Torino si offre allo sguardo, protetta da un vetro lucido e largo. Etichette grandi come i miei palmi urlano che con 14 euro si possono avere dei jeans nuovi, con 6 euro un body a maniche lunghe, con 10 un maglione con girocollo a costine, che 12 euro bastano per un parka leggero con tanto di cappuccio e che con altri 8 euro si infileranno i piedi in un paio di stivaletti bassi imbottiti e morbidi. Conto, a mente, e penso tra me e me che quasi mi basterebbero le dita per portare a casa la somma: 50 euro. Con 50 euro, quel manichino mi promette tutto un abbinamento. La gente entra ed esce dal negozio, le buste di carta – perché anche Primark ci tiene al pianeta – gonfie e straripanti. Stomaci ingolfati dalla sete di avere e avere di più. Sempre di più, ad un prezzo piccolissimo. Ed ecco dove sta accovacciato l’inganno dell’accumulo e del consumo. Frequenza, ...