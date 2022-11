Faccia a Faccia con il Nonsense | il Festival!

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Da una idea del pittore Giancarlino Benedetti Corcos, insieme all’editore Sergio Bevilacqua, ha preso vita il primo Festival dele altro, che si è svolto a Roma lo scorso 27 e 28 ottobre 2022. Due giornate, in due luoghi diversi a Roma, in cui si è cercato di dare spazio a tutte le forme artistiche ed espressive mettendole “” col. E se pensiamo al “festival” nella sua accezione più antica, questa manifestazione ha rappresentato una festa popolare nella quale si sono incrociati e mescolati artisti, poeti, architetti, pittori, designer, attori, coreografi, ballerini e altro, in scena con reading e performances che proveranno a dare un senso altro alle forme espressive. Quello che gli organizzatori vogliono portarci a pensare è che probabilmente ...