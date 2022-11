Europei ciclocross Namur | ecco i convocati dell’Italia

Leggi su blogciclismo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 novembre in quel diin Belgio si terranno glidi. Si tratta del primo snodo cruciale della stagione per quanto riguarda i crossisti, pronti a sfidarsi per ottenere l’ambita maglia stellata e mandare, così facendo, un segnale chiaro ai propri avversari in vista dei prossimi appuntamenti, coppa del mondo compresa, che porteranno poi i migliori atletia combattere per la conquista della maglia iridata ai Mondiali, i quali chiuderanno la stagione sul fango. Al via ovviamente anche la nazionale italiane, che fra le varie categorie Juniores, Under 23 ed Élite schiereranno un totale di diciassette corridori fra ragazzi e ragazze. LEGGI ANCHE: L’ascesa di Fem van Empel: gli azzurri al via Di ...