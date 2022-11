Europa League 2022 2023 | probabili formazioni giornata 6 fase a gironi

José Mourinho interverrà alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di Roma - Ludogorets . L'allenatore giallorosso presenterà l'ultima gara del girone C dirispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa di Trigoria. Insieme allo Special One anche Stephan El Shaarawy . Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in ...... invece arriva a Londra con il coltello tra i denti, visto che ha ancora qualche piccola speranza di finire terza e retrocedere in. Affinché ciò si verifichi, gli uomini di Ante Cacic ...I biancocelesti passeranno primi in caso di vittoria, ma il pareggio potrebbe bastare se lo Sturm Graz non dovesse vincere contro il Midtjylland ...Vedremo se l'allenatore giallorosso lo manderà in campo o se lo preserverà in vista del derby contro la Lazio in programma domenica alle 18. Le ultime in casa Roma con il ritorno di Zaniolo in Europa ...