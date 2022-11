+Europa | Calenda | ' polemica su Soros incomprensibile | Azione non accetta soldi esteri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Con tutta franchezza non comprendo questa. @Piu Europa ha sempre rivendicato di avere come finanziatore principale. Ed è noto che, già dalle precedenti europee sosteneva l'esigenza di un listone unico antidestra. Fine". Lo scrive su Twitter Carlo, rilanciando l'intervista di Benedetto Della Vedova sui finanziamenti di. "Tanto chenon aveva finanziato PiùEuropa quando si era presentata da sola alle europee. Per policy @it e i suoi candidati nonno finanziamenti diretti o indiretti da entità estere. Ma non ho nulla controche si batte vs sovranisti in tutta Europa", aggiunge il leader di