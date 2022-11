Estrazioni Lotto oggi e numeri vincenti di mercoledì 2 novembre

(Di mercoledì 2 novembre 2022), e 10e: qui di seguito tutti idell'estrazione straordinaria di. Straordinaria perché è il recupero di quella in programma ieri 1e...

...Day 2 Novembre 2022 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano deled è ... Numeri ritardatari e frequenti Dall'analisi dei numeri estratti nelleMillion Day possiamo ...Ricordiamo che la prossimadie SuperEnalotto si svolgeranno mercoledì prossimo . Ricarica la pagina o clicca qui se non visualizzi i numeri estratti in tempo reale MaxI numeri vincenti del lotto di oggi 2 novembre Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 2 novembre: NUMERI VINCENTI DI OGGI: 02 04 05 07 09 10 13 20 22 24 30 40 56 57 60 64 66 68 75 77 NUMERO ORO:66 DOPPI ...ROMA - Nell'estrazione di mercoledì 2 novembre, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 137 assenze. Chiudono la top ...