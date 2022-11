(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Sulla produzione di“ogni Paese dovrebbe seguire la propria vocazione anche se mi pareche la Germania punti sul solare e l’Italia che ha ilguardi al”. A dirlo è stato il premioper la Fisica Giorgiointervendo all’evento “La fisica in Super8” al Liceo Virgilio di Roma. “Ildi IV generazione”, ha osservato, potrebbe risolvere il problema delle scorie nucleari “ma c’è solo un prototipo nel mondo” di impiantodi ultima generazione “e quindi, prima di capire se sarà affidabile, ci vorrà molto tempo”.ha reclamato la necessità di una maggiore ricerca sulpuntando però, per la produzione di ...

Adnkronos

...l'dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina scoppiato a febbraio. Secondo il report del 2017 della High - Level Commission on Carbon Pricing, presieduta dall'economista americano e premio......della bomba sganciata su Nagasaki in Giappone qualche anno prima (1 megatone è pari all'... il grande fisico che poi sarebbe diventato dissidente e avrebbe ricevuto ilper la Pace. Nel ... Energia, Nobel Parisi bacchetta: "Insensato che noi abbiamo il sole e pensiamo al nucleare" A dirlo è stato il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi intervendo ad un evento al Liceo Virgilio di Roma. “Il nucleare di IV generazione”, ha osservato Parisi, potrebbe risolvere il problema ...(Adnkronos) – Sulla produzione di energia “ogni Paese dovrebbe seguire la propria vocazione anche se mi pare insensato che la Germania punti sul solare e l’Italia che ha il sole guardi al nucleare”. A ...