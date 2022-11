(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Sulla produzione di“ogni Paese dovrebbe seguire la propria vocazione anche se mi pareche la Germania punti sul solare e l’Italia che ha ilguardi al”. A dirlo è stato il premioper la Fisica Giorgiointervendo all’evento “La fisica in Super8” al Liceo Virgilio di Roma. “Ildi IV generazione”, ha osservato, potrebbe risolvere il problema delle scorie nucleari “ma c’è solo un prototipo nel mondo” di impiantodi ultima generazione “e quindi, prima di capire se sarà affidabile, ci vorrà molto tempo”.ha reclamato la necessità di una maggiore ricerca sulpuntando però, per la produzione di ...

Adnkronos

Ilha quindi esortato a 'puntare maggiormente sul risparmio energetico, per esempio isolando al meglio le finestre degli edifici, evitando sprechi di'. L'evento 'La fisica in Super8' ...Ilha quindi esortato a "puntare maggiormente sul risparmio energetico , per esempio isolando al meglio le finestre degli edifici, evitando sprechi di". L'evento "La fisica in Super8" è ... Energia, Nobel Parisi bacchetta: "Insensato che noi abbiamo il sole e pensiamo al nucleare" (Adnkronos) – Sulla produzione di energia “ogni Paese dovrebbe seguire la propria vocazione anche se mi pare insensato che la Germania punti sul solare e l’Italia che ha il sole guardi al nucleare”. A ...Il governo è a lavoro sul quarto Decreto bollette per prorogare alcuni interventi in scadenza a novembre e così alleviare il peso del caro energia su famiglie e imprese. Si tratterebbe di un ...