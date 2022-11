Empoli | si ferma De Winter | lesione di basso grado del bicipite femorale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non arrivano buone notizie dall’infermeria dell’. Gli accertamenti effettuati su Koni Dehanno evidenziato unadidelsinistro. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff della squadra, ma pare evidente che con molta probabilità lo si rivedrà in campo solo dopo la sosta Mondiale. Intanto la squadra continua la preparazione verso la sfida di domenica contro il Sassuolo: al Sussidiario oggi amichevole contro l’Under 18 vinta con il punteggio di 6-0. Doppietta per Pjaca, a segno anche Satriano, Lammers, Akpa Akpro e Ebuehi. SportFace.