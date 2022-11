Empoli | c'è lesione per De Winter | il comunicato

TUTTO mercato WEB

I successivi esami diagnostici avevano evidenziato ladel legamento crociato anteriore del ... nell'amichevole organizzata alla Continassa all'indomani della vittoria contro l', l'...del retto femorale sinistro, ieri. Non un problema da poco, ne avrà per diverse settimane, ... a San Siro contro l'Inter, avendo dato forfait "solo" con Udinese,ed Atalanta . Tutta la ... Empoli, report per De Winter: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro Gli esami effettuati dall'Empoli su Koni De Winter hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.Empoli Football Club comunica che gli accertamenti effettuati in data odierna sul calciatore Koni De Winter, uscito durante l’ultima gara contro l’Atalanta, hanno evidenziato una ...