(Di mercoledì 2 novembre 2022) La candidata presidente dei 5 Stelle in Puglia: "Emissari dimi dissero: non candidarti e ti sistema a

ilGiornale.it

C., e Publio Cornelio Scipione l', vincitore nella Terza guerra punica nel 146 a. C.); ... Costui, da cavaliere,lo stato romano, quando un grande tumulto sconvolga, vincerà i Puni ed ...C., e Publio Cornelio Scipione l', vincitore nella Terza guerra punica nel 146 a. C.); ... Costui, da cavaliere,lo stato romano, quando un grande tumulto sconvolga, vincerà i Puni ed ... "Emiliano ti sistemerà a vita...". L'accusa della grillina al commissario Ilva