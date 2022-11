(Di mercoledì 2 novembre 2022)vicenda se ne è occupata anche la procura di Bari , come svelato oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno . La storia infatti fu raccontata in televisione da Alessandro Di Battista , che disse " ...

ilGiornale.it

La candidata presidente dei 5 Stelle in Puglia ha anche raccontato ai pm che il commissario Ardito le disse che se avesse appoggiatorinunciando alla candidatura autonoma, sarebbe stata poi ...C., e Publio Cornelio Scipione l', vincitore nella Terza guerra punica nel 146 a. C.); ... Costui, da cavaliere,lo stato romano, quando un grande tumulto sconvolga, vincerà i Puni ed ... "Emiliano ti sistemerà a vita...". La rivelazione della grillina sul commissario Ilva