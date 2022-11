Elezioni Usa | Trump puntava su giudice Corte Suprema per rovesciare risultato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dalledi midterm, ancora nuove rivelazioni su come Donalde i suoi legali cercarono fino alla fine dii risultati elettorali delle presidenziali del 2020. In una serie di email, di cui ildistrettuale David O Carter ha ordinato la pubblicazione, gli avvocati dihanno affermato di considerare ilconservatore della, Clarence Thomas, come “cruciale” per convincere i membri repubblicani del Congresso ad opporsi alla certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio 2021. In una mail datata 31 dicembre, uno degli avvocati scrive: “Realisticamente la nostra unica possibilità di avere un’opinione favorevole entro il 6 gennaio che possa contestare il conteggio ...

A pochi giorni dalledi midterm, ancora nuove rivelazioni su come Donald Trump e i suoi legali cercarono fino alla fine di rovesciare i risultati elettorali delle presidenziali del 2020. In una serie di email, di ...La crisi si è aggravata grazie a più che contestatepresidenziali e di altro tipo in cui ...mercato e ha introdotto una riforma valutaria volta a incoraggiare le transazioni in dollari. Il ...Guardare oltre per trovare le opportunità. Vale anche nel caso delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, previste il prossimo 8 novembre. Un appuntamento che, come si è… Leggi ...(Adnkronos) - A pochi giorni dalle elezioni di midterm, ancora nuove rivelazioni su come Donald Trump e i suoi legali cercarono fino alla fine di rovesciare i risultati elettorali delle presidenziali ...