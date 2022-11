Elezioni di midterm | la paura fa 90 fra i dem Usa | l’America sta per voltare le spalle a Biden

(Di mercoledì 2 novembre 2022) A meno di una settimana dalledi, con la consapevolezza dei democratici chesta voltando lea Joe– i sondaggi, disastrosi, dipingono un quadro a tinte fosche per i dem – l’inquilino della Casa Bianca si gioca la sua ultima carta rispolverando la questione dell’assalto al Congresso. E, per questo motivo, stasera pronuncerà un discorso concentrato sulle minacce alla democrazia sfruttando, anche, la vicenda dell’attacco al marito di Nancy Pelosi da parte di un aggressore che affermava di voler colpire la Speaker democratica. Il discorso disarà strategicamente pronunciato nei pressi di Capitol Hill, ad Union Station, proprio per ricordare “il 6 gennaio, quando abbiamo visto le violenze tese a sovvertire il processo democratico”, ha detto ad ...

A specifica richiesta, Musk ha spiegato che 'tutti gli account sospesi non saranno attivi prima delledi', poich serviranno settimane prima del loro eventuale ripristino. Sotto ...È molto comune che allediil partito al potere, cioè quello che due anni prima aveva vinto lepresidenziali, perda il controllo del Congresso, per una questione spesso ...E' nello storico Stato in bilico che si combatterà ancora una volta una delle principali battaglie politiche americane tra dem e repubblicani ...A una settimana dalle elezioni di metà mandato i sondaggi danno il partito del presidente Biden in continuo calo, tanto da rischiare di perdere sia la Camera che il Senato ...