Elettra Lamborghini | quanto costa il completino intimo blu? Il video di Halloween spopola

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 novembre 2022), come sempre,sui social con i suoi look sensuali e provocanti. Il Tik Tok in occasione diha lasciato i fan senza parole. Non si lascia scappare l’occasione, la cantante, per pubblicare unironico e un po’ provocante in occasione di. Il suo costume per la festa, però, è un po’ differente e sicuramente meno spaventoso di molti altri. foto InstagramGuardando il profilo Instagram dinon si può fare a meno di invidiare il suo stile di vita. Lei e il marito sono spesso in viaggio; un po’ per lavoro e un po’ per piacere. Spesso lei e Afrojack si recano nella loro casa a Dubai oppure a Miami, dove hanno deciso di trascorrere. Niente look ...