(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,8% e passa dal 28,3% al 29,1%. E' testa a testa tra Pd e M5s, appaiati al 16,3% entrambi in calo mentre Azione e Italia viva sono in rimonta L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze Post

... inaspettatamente, si è trovato estromesso dall'ufficio deled 'espulso' dalla residenza ... La pressione psicologica ha avuto. La fragile coalizione di Bennett ne ha risentito e alla ...... tesoretto accumulato perdelle maggiori entrate Iva. I tecnici del Ministero del Tesoro ... La, ha incontrato Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Fitto per fare un punto sulla ... Effetto premier, sondaggi: vola FdI (29,1%), cala la Lega (7,9%), crolla il Pd al 16,3% ROMA – Dopo i primi atti del governo e le reazioni delle opposizioni, in particolare del pd, il sondaggio effettuato da Swg per La7 indica chiaramente un progresso di FdI e un crollo del Pd. Il ...