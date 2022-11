E Romagna | Regione | ecco come aiutiamo il mondo sport contro carobollette

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bologna, 2 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Cosa fa laper aiutare ildelloa fronteggiare il caro bollette? Se ne parlerà domani, giovedì 3 novembre alle ore 9,30 nella commissione Cultura quando il Capo della Segreteria politica della Presidenza della, Giammaria Manghi, farà una relazione sul tema. A seguire, sempre Manghi, parlerà del Progetto dellaEmilia-, in collaborazione con ‘e Salute': “Scuola attiva Kids per l'Emilia-inclusiva”. I lavori potranno essere seguiti via streaming collegandosi su Internet all'indirizzo dell'Assemblea legislativa www.assemblea.emr.it.

