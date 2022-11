Dolori muscolari? Scopri tutti i segreti della Tecarterapia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La fisioterapista Dalila Pelliccioli ci spiega che cos'è la "". Laè una terapia fisica utilizzata dal fisioterapista in grado di attivare i naturali processi di riparazione. Numerosi sono gli effetti positivi, per esempio: - Riduzione del dolore e dell'edema - Antinfiammatorio - Decontratturante - Biostimolante quindi in grado di riattivarei processi metabolici. Laviene utilizzata non solo per patologie acute e croniche, ma anche per accelerare il tempo di recupero nello sport agonistico. Il trattamento non è doloroso in quanto il paziente percepisce un piacevole calore. Non ha effetti collaterali anche se esistono alcune controindicazioni che il fisioterapista sarà in grado di valutare primaseduta.