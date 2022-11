Disney presenta Il dono | nuovo cortometraggio di Natale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ilrapuna potente storia di unione con l'amata famiglia protagonista dei corti precedenti, ora alle prese con i preparativi per ile l'arrivo di unbambino.lancia oggi il, magicodiin supporto del partner di beneficienza di lunga data Make-A-Wish. Ilè ilanimato della durata di 3 minuti che celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili. Il corto rapil capitolo conclusivo della trilogia diUna famiglia, infinite emozioni e debutta oggi, 2 novembre, sui vari profili social ...

... con la partecipazione di TF1, AB Droits Audiovisuels, The WaltCompany France, Gloob, SK ... Miraculous Rise of the Sphinx: Lucky - Charm! Il gameplay è molto semplice e siper la ...Intenzione ribadita ora dalladi figure femminili molto forti, lontane dall'immaginario ... dopo il trailer diffuso nelle scorse ore , Willow - La serie arriverà su+ a partire dal 30 ... Disney presenta il corto Il dono, in supporto a Make-a-Wish Il Dono rappresenta una potente storia di unione con l'amata famiglia protagonista dei corti precedenti, ora alle prese con i preparativi per il Natale e l'arrivo di un nuovo bambino.Nel 2020 Disney aveva lanciato il primo cortometraggio di Natale della campagna “Una famiglia infinite emozioni” che vede al centro della storia di più generazioni l’intramontabile figura del personag ...