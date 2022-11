DIRETTA | Sottosegretari | il giuramento a Palazzo Chigi | Frassinetti all’Istruzione | Montaruli all’Università

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Via libera alla nomina di 31di cui 11 donne, che giurano oggi, mercoledì 2 novembre, a. L'articolo, il

Alle 11, a Palazzo Chigi, è prevista la cerimonia di giuramento deidel nuovo ...deprezza il valore delle opere" Il buongiorno di Mattia Feltri " I nonfascisti Aggiornamenti in... alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, la cerimonia di giuramento dei 31del Governo Meloni tra cui vi sono 13 donne a ricoprire l'incarico. L'evento sarà trasmesso instreaming sul ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Si svolge oggi mercoledì 2 novembre, alle ore 11:00 a Palazzo Chigi, la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del Governo Meloni. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul ...