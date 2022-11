Dimissioni Moratti | terzo polo in vista? | il commento di Bolloli | Ecco come si muoverà

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Brunella, caposervizio degli Interni di Libero, commenta leda vicepresidente della Regione Lombardia e da assessore alla Sanità di Letizia: "La mossa era nell'aria perché il rapporto fiduciario con il presidente Attilio Fontana si è rotto. In realtà sul destino dell'ex sindaca di Milano si vocifera da tempo: qualcuno la voleva ministro del governo Meloni, altri amministratore delegato delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, adesso è chiaro che punti a fare la candidata della Lombardia nel 2023. Fontana è il candidato del centrodestra ma bisogna fare i conti con la. Di chi sarà la candidata? Molti pensano deldi Calenda e Renzi; mentre il Pd non ha ancora sciolto le riserve su chi sarà il loro esponente. Per le regionali inoltre c'è anche la ...