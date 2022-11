Diletta Leotta | le luci illuminano il lato B | lo specchio si fa malandrino

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La bellezza diè a dir poco disarmante; è praticamente impossibile non restare affascinati da una donna del genere. Nel parlare diiniziamo dall’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare le storie che lei ha avuto con Matteo Mammì, con il modello e attore turco Can Yaman e con il pugile Daniele Scardina, noto con il soprannome di King Toretto. Da sottolineare anche il flirt con Giacomo Cavalli che sembra, però, essere giunto al capolinea. InstagramPer quanto riguarda l’ambito lavorativo, invece, dobbiamo ricordare comeavrebbe potuto intraprendere due strade totalmente diverse da quelle legate al mondo dello sport. Il primo bivio è quando partecipò a Miss Italia ma, strano ma vero, non andò oltre le ...