Designazione Arbitrale | Pisa-Cosenza sarà diretta da Daniele Paterna

Calciomercato.com

Laper Sampdoria - Fiorentina, gara in programma domenica 6 novembre (ore 15.00) allo stadio "Ferraris" di Genova e valida quale 13.a giornata della Serie A TIM 2022/23. ...Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Bologna - Torino, gara valida per la 13ª ... Atalanta-Napoli: Irrati al Var, la designazione arbitrale Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...