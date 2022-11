Della Vedova +Europa | ' Soros ci ha finanziato e lo rivendichiamo politicamente'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Georgeha+ Europa? Si, la conferma arriva dallo stesso partito che tramite il suo segretario Benedettoha voluto chiarire la questione, sollevata da Carlo Calenda. "In ...

... quattro ufficiali travestiti da Avengers (Spiderman, Capitan America, Thor e laNera) si sono addentrati in San Juan de Lurigancho, quartiere pericolosocapitale sudamericana, sono ...George Soros ha finanziato + Europa Si, la conferma arriva dallo stesso partito che tramite il suo segretario Benedettoha voluto chiarire la questione, sollevata da Carlo Calenda. "In questi giorni sulla stampa si è parlato del finanziamento di George Soros ad alcuni nostri candidati durante la campagna ...Della Vedova: «In questi giorni sulla stampa si è parlato del finanziamento di George Soros ad alcuni nostri candidati durante la campagna elettorale. Non solo confermiamo tutto, ma lo rivendichiamo» ...Stamattina, a Catanzaro, nella giornata della commemorazione dei defunti, si è tenuta la cerimonia di deposizione di una corona al monumento ai Caduti ...