Decreto rave | Piantedosi reagisce duramente alle accuse delle sinistre | sono infondate

"Trovo offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento", afferma il ministro

Letta: 'Il governo lo ritiri' - Conte: 'Norma da Stato di polizia, raccapricciante' - Viminale: 'Non lede le libertà' I dubbi del costituzionalista sui 'giovani che hanno ...- Per il ministro dell'Interno è 'offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti'. Letta: 'Le precisazioni non cambiano la questione, bisogna ritirare la norma'. Salvini: 'Il Pd ... Il 'decreto rave party' accende il dibattito. Sotto i riflettori, nei giorni caratterizzati dal rave di Modena, la stretta varata dal governo Meloni. "Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri ..."