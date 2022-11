Decreto rave party | de Magistris | Incostituzionale | un attentato alle libertà democratiche

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “E’ gche al primo Consiglio dei ministri il ministro dell’Interno e la presidente Meloni abbiano portato e fatto approvare unlegge,già nella forma perché non possiede i requisiti di necessità e di urgenza, che rappresenta undi uno Stato di diritto”. Lo dichiara Luigi de, portavoce di Unione Popolare. “Una volta – aggiunge – si chiamavano il popolo delle. Oggi sono i partiti che vogliono arrestare e far manganellare i dissenzienti. La pena da 3 a 6 anni, arresti, intercettazioni e misure di prevenzione come quelle per i mafiosi, rappresentano l’apoteosi della criminalizzazione del dissenso e la confessione che l’ordine costituito teme il conflitto ...

... in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata questa mattina, difende la norma anti -ed ... Illegge varato dal governo , che contiene anche disposizioni in materia di giustizia, come ...La norma per fermare iparty, con la modifica dell'articolo 434 del Codice penale, "è potenzialmente ambigua, anche se ... Luigi Sbarra, interpellato dall'Ansa sulla norma inserita nel...Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto parla della norma anti-rave dopo le critiche e le polemiche nate intorno alla misura: "E' evidente che le ...