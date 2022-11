Decreto rave | opposizione all’attacco Letta | “Il governo lo ritiri” Conte | “Norma da Stato di polizia | raccapricciante”

"Questo governo - spiega - prevede fino a 6 anni per iparty, quando esistono una serie di reati ben più gravi di colletti bianchi puniti con pene minori e per i quali proprio il centro destra ...Intervenire allo stadio di Milano avrebbe potuto creare pericolo" Roma - Ministro Matteo Piantedosi, il suosuiha creato polemiche e proteste. Era proprio necessario "L'obiettivo di ...Le ultime notizie sul governo Meloni di oggi 2 novembre: alle 11 il giuramento di sottosegretari e viceministri a Palazzo Chigi ...La notizia principale sulle prime pagine di oggi è la discussione sul decreto legge approvato dal governo per contrastare i rave party illegali, con le preoccupazioni delle opposizioni per la ...