Decreto rave | Meloni | “Fiera di norma | Italia non più maglia nera”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei Ministri sui cosiddettiparty abusivi. Innanzitutto vorrei dire che è unache rivendico e di cui vadoperché l’– dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità – non sarà piùin tema di sicurezza”. Lo rimarca il premier Giorgiacon un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “È giusto perseguire coloro che, spesso arrivati da tutta Europa, partecipano aiillegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessunadi sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe”, prosegue ...