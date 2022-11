Decreto anti - rave | don Mazzi | Occupiamoci dei giovani invece di fare leggi inutili 02 11 2022

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 162, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale , introduce la fattispecie di reato per invasione di terreni o edifici pubblici o privati se il fatto è commesso da più di 50 persone . La legge può punire ...

Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su Facebook riferendosi alle polemiche sulle norme- rave . "È giusto perseguire coloro che - spesso arrivati da tutta Europa - ......del ministro della Salute Orazio Schillaci nella conferenza stampa seguita alla firma del. ... È una chiara decisione politica con una chiara connotazionevax'. È il duro commento del ...Il penalista Catenacci e il costituzionalista Della Morte parlano a Money.it del reato introdotto dal governo come una norma “scritta male in italiano, con profili di illegittimità e forse inutile”."Questa norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati come accade a Roma, Capitale d'Italia".