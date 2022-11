(Di mercoledì 2 novembre 2022) A quanto pare una delle scene più incredibili dinon è mai stata girata; la notizia arriva direttamente da unoman. Durante una recente intervista con Average Being, Chris Brewster, uno-man diha raccontatoscena d'azione più incredibile mai pensata per la, prima pianificata, poi coreografata e in seguito mai girata. Uscita sul catalogo Netflix nel corso del 2015,racconta la storia delle origini dell'omonimo eroe che fa anche da titolo. Nel corso dei primi momenti in cui indossa il costume, lo vediamo confrontarsi con alcuni tra i più famosi villainMarvel come Wilson Fisk (qui interpretato da Vincent D'Onofrio). L'accoglienza ...

Movieplayer

...- Man - ha detto - Perche' lui non diventa mai vecchio Perche' tutti si identificano concome ...ha raccontato - c'e' stata una notte in cui ho visto mio padre lavorare a una copertina di...Spider - Man - ha detto - Perché lui non diventa mai vecchio Perché tutti si identificano con...ha raccontato - c'è stata una notte in cui ho visto mio padre lavorare a una copertina di ''... Daredevil: uno degli stunt più spettacolari della serie non è mai stato girato A quanto pare una delle scene più incredibili di Daredevil non è mai stata girata; la notizia arriva direttamente da uno stuntman della serie.Inizia la saga del Pugno Rosso ! Dopo la caduta di Wilson Fisk, Daredevil ed Elektra sono pronti a dichiarare guerra alla Mano !!!