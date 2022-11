D' altronde è ritenuta la royal più elegante d' Europa

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo strillo di copertina del magazine A&E è eloquente: Beatrice Borromeo “woman of substance”, ovvero “donna di spessore”. E, in effetti, la moglie di Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco (sua madre è Paola Marzotto), speciale lo è davvero: modella negli anni giovanili, giornalista dopo l’università,con le nozze, non ha mai perso tempo indugiando solo nei piaceri della vita. Ambassador Dior, dal 2018 produttrice Astrea Films, Borromeo si è guadagnata ora la cover del magazine pubblicato negli Emirati Arabi. La 37enne, madre di due bambini, svetta in copertina con un look assolutamente glamorous: un outfit da gala della collezione @dior Fall/Winter 2022 collection e gioielli@buccellatimilan di cui è altrettanto ambassador. Nell’intervista racconta anche la difficoltà di conciliare la vita di madre con quella da manager. Un problema, in ...