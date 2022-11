Dalle bollette ai mutui | l' autunno più incerto | per il gas sventato l' aumento al 70% | sarà del 5%

Cronache Maceratesi

Il giorno successivo, il cdm, che potrebbe già trattare le prime misure contro il caro -, ... con un calo netto, da inizio anno, dei finanziamenti concessibanche a famiglie e imprese. ......si sarebbe trovato nel proseguo della gara in una sorta di ipnosi estraniandosi abulicamente... vedra'!! Pandemia prima, venti di guerra dopo, unitamente aimpazzite e beghe politiche ... Monumenti al buio dalle 24 contro il caro bollette C’è davvero un grande caos sulle bollette della luce e del gas. Non solo per i rincari choc rilevati e registrati ormai da un anno a questa parte. Ma anche per la distinzione e per l’eventuale ...Dall'avvento della Rivoluzione Digitale sono numerosi gli aspetti della vita che sono cambiati, specialmente per quanto concerne le fasce d'età più giovani. Utilizzando Internet è oggi possibile svolg ...