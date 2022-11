Da Regione Lombardia 11 | 4 milioni per videosorveglianza parchi e aree protette

Un accordo che passa anche attraverso, laddove esiste, come nella, attraverso un accordo ben articolato e definito con gli enti locali e la(Nota n. 19593 del 13 - 09 - 2017)...... tra cui quello di Responsabile del Trade Marketing per ladell'Europa Centrale, a Ginevra. ...si trasformavano in una somma che abbiamo destinato ad alcune associazioni attive in. ...“I pensionamenti dei medici di famiglia nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale” aveva detto prima delle elezioni il segretario nazionale della ...Nel Sud quasi 700mila occupati, questo tipo di investimenti ha contribuito a ridurre gli squilibri territoriali ...