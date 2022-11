Crollo della manifattura europea | la crisi è arrivata | sale la paura

... in forza al Pd , ha posto l'attenzione sulla questionesicurezza: lo stabile versava in condizioni precarie e nella peggiore delle ipotesi avrebbe potuto verificarsi unproprio durante ...Consolato Cicciù - - > Domanda a - 23,3%: la più bassa del decennio.nel civile ( - 43,5%) su temperature medie,+3°. Industria - 23,6% e centrali - 10,3%. Russia ... che si sommano al calo...Abbiamo bisogno – ha aggiunto – di creare luoghi sicuri in cui possiamo piangere senza avere la paura di crolli, abbiamo bisogno di dare ... nascere al suo tramonto e il rispetto è la cifra della ...Il contratto tra il tecnico e la società rossoblù scadrà a giugno del 2023. In programma per questo pomeriggio la prima seduta degli allenamenti ...