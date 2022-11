(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il virus” Sars-CoV-2 “cambia tanto, tanto velocemente e al momento c’è una ‘’ diche rendecapire quale prevarrà e con che conseguenze. Ci piacerebbe poter dare risposte semplici, ma questa è la natura, non un algoritmo”. Così Antonella, immunologa dell’Università di Padova, spiega “perché èfare previsioni suldella pandemia” di-19. L’esperta posta su Facebook un’immagine “più chiara di mille altre parole”, uno schema pubblicato da ‘Nature’ a corredo di un articolo, per mostrare l’evoluzione di Omicron e l”albero genealogico’ che – dalla variante madre comparsa un anno fa – si è diramato in un’affollata prole di sottolignaggi fra cui BQ.1 (Cerberus sui social) e XBB (Gryphon). “Una zuppa di ...

Adnkronos

06:27 Guzzetta sul Giornale : non sinessun articolo costitzione 09:40 Travaglio sull'ergastolo ostativo 11:05, tutti gli scienziati contro Meloni. E De Luca non reintegra i medici no ...... con dei divisori di tela bassi, nessuna distanza di sicurezza, zero mascherine, come se il... Per decenni uno Stato, cioè in bilico, la Florida tende sempre più verso il rosso. L'ultima ... Covid, Viola: "Con macedonia varianti difficile prevedere il futuro" (Adnkronos) – “Il virus” Sars-CoV-2 “cambia tanto, tanto velocemente e al momento c’è una ‘macedonia’ di varianti che rende difficile capire quale prevarrà e con che conseguenze. Ci piacerebbe poter d ...ANCONA – Nell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche “resta fermo l’obbligo di indossare i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) delle vie respiratorie presso i Presidi Ospedalieri di To ...