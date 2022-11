Covid oggi Toscana | 387 contagi e 6 morti | bollettino 2 novembre

Sky Tg24

Moratti aggiunge infatti che ' seil Paese è in sicurezza per quanto riguarda il, lo dobbiamo senza alcun dubbio all'adesione massiccia alla campagna vaccinale dei mesi scorsi. Che è ...'Credo infatti che seil Paese è in sicurezza per quanto riguarda il, lo dobbiamo senza alcun dubbio all'adesione massiccia alla campagna vaccinale dei mesi scorsi, che è riuscita grazie ... Covid, news di oggi. In Cina lockdown fino al 9/11 intorno a mega fabbrica iPhone. LIVE Il contesto di mercato odierno, tuttavia, è stato plasmato da un evento completamente diverso. La pandemia di COVID-19 e, soprattutto, la risposta alla stessa hanno creato grandi distorsioni ...Lockdown fino al 9 novembre. L'impianto della Foxconn funziona da settimane tra le proteste dei lavoratori per la stretta ...