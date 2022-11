Covid | news di oggi In Cina lockdown fino al 9 11 intorno a mega fabbrica iPhone LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Chiusa la Zhengzhou Airport Economy Zone nel tentativo di contenere la diffusione di un focolaio di-19. A tutti i residenti della zona sarà impedito di uscire, mentre solo i veicoli autorizzati potranno circolare. In Italia, nuove regole anti-del governo Meloni: non 'c'è più l'obbligo di vaccino per i sanitari, restano le mascherine in ospedale