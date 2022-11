Covid | lettera alla presidente Meloni | “A Bergamo è stata una tragedia | non lo prenda alla leggera”

italians.corriere.it

...del primo governo di Boris Johnson e in prima linea durante la prima drammatica emergenza, è ... "È uno sporco accordo" Regno Unito, il ministro del Commercio si dimette con unavergata a ...Già prima dell'era, alla fine dell'anno scolastico 2018, il numero dei non promossi agli esami di Stato è risultato ridicolo: lo 0,5 per cento, pari a 5 studenti ogni mille candidati. Andando ... LETTERA Covid in Italia | Italians Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...1' di lettura Fano 01/11/2022 - Tornano a salire i contagi da Covid19. Sono 985 i nuovi casi di positività registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, con altri 3 decessi in un giorno. Su 1991 tampon ...