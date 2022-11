Covid | isolamento positivi a 3 giorni | cosa dicono Bassetti | Ricciardi | Gismondo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo l’annuncio del ministro della Salute Orazio Schillaci, che in conferenza stampa post Cdm lunedì scorso ha fatto presente che sono in corso riunioni scientifiche anche sulla questione dell’dei, si riaccende il dibattito sulla misura e su quale debba essere il suo destino. Fra le ipotesi sembra ci sia anche la riduzione dagli attuali cinquea trecon tampone negativo, secondo indiscrezioni di stampa. Mane pensano gli esperti? A rispondere sono, Lopalco, Pregliasco. “Io mi auguro che si arrivi non alla riduzione della quarantena per ial, ma alla completa eliminazione. Credo che si debba ...

la Repubblica

...task - force regionale per il- 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in...... che in conferenza stampa post Cdm lunedì scorso ha fatto presente che sono in corso riunioni scientifiche anche sulla questione dell'dei positivi a, si riaccende il dibattito sulla ... Covid, il ministro Schillaci al lavoro per rivedere le regole sull'isolamento dei positivi Proroghe e scadenze anticipate: a partire dal 1° novembre sono cambiate le regole di contenimento contro il Covid-19 ...I ricoveri negli ospedali marchigiani per Covid sono 143 (+4), di cui 8 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della ...