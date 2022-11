Covid | il leit motiv di Meloni | “L’Italia è il Paese che ha avuto più restrizioni e più morti” Ecco cosa dicono i dati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giorgialo ha ripetuto come un mantra durante la campagna elettorale, poi ancora da nuova presidente del Consiglio:hapiù lockdown di tutti e piùdi tutti. Un concetto che ha ribadito anche nell’ultima conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri, durante la quale ha accusato i precedenti governi di aver“un approccio ideologico” nella gestione della pandemia. “Qualnon ha funzionato – ha dettoè ilche ha preso i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente vanta i più alti tassi di letalità”. Ha ragione? Idi no. La mortalità per-19 in Italia dall’inizio della vaccinazione ...