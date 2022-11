Covid e quarantena | Bassetti | “Mi auguro si arrivi ad eliminarla”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Io miche sinon alla riduzione dellaper i positivi al, ma alla completa eliminazione. Credo che si debba necessariamente cambiare approccio su questo virus, levare l’obbligo di isolamento è lo strumento per una maggiore normalizzazione della convivenza con il virus. Spero di essere ascoltato, peraltro è stato già fatto in altri Paesi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando l’ipotesi che il Governo riduca l’isolamento dei positivi adagli attuali cinque giorni, con tampone negativo, a tre. Come fare, allora? Secondo l’infettivologo, “chi è positivo può uscire di casa con la mascherina Ffp2 oppure dopo 48 dalla scomparsa dei ...

