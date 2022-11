Covid | assessore Puglia | Obbligo vaccini per personale sanitario da noi resta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In“la legge” che obbliga ila vaccinarsi anche contro il“c’è e rimane in vigore”: lo ribadisce l’alla Sanità della Regione, Rocco Palese. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali. L’di vaccino innon riguarda solo ilma altri 10, gli stessi previsti anche dal piano nazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

