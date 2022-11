Cosenza | ecco il nuovo allenatore | arriva Viali

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022), ufficializzato l’arrivo in panchina di William: sarà lui ildella formazione calabrese Williamè ildel, come comunicato dal club calabrese. IL COMUNICATO – La SocietàCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a William. Il tecnico, nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974, ha iniziato la sua carriera dinella stagione 2010/2011 con il Fiorenzuola. Colleziona altre esperienze con Piacenza, Pro Piacenza, Sudtirol e Cuneo prima di approdare alla guida del Novara con cui nel 2019 disputa i play off per la promozione in Serie B. Nel gennaio 2020 subentra sulla panchina del ...