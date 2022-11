Corteo a Predappio nel centenario della Marcia su Roma | almeno 8 persone indagate per aver fatto il saluto romano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sono8 gli indagati perteso il braccio facendo ilno e per ostentazione di simboli fascisti durante ildi, svoltosi lo scorso 30 ottobre nel paese del Forlivese dove è nato e dove è sepolto Benito Mussolini. Durante la manifestazione di quest’anno, in concomitanza con il 100° anniversariosu(avvenuta, in realtà, il 28 ottobre 1922), circa 2.000 nostalgici del fascismo di tutta Italia, incluse diverse famiglie che hanno deciso di portare anche i propri bambini, hanno sfilato per la città sulle note di Faccetta nera e All’armi siam fascisti. Gli Artidi, organizzatori delavevano chiesto di non fare ilno, ma ...

A quanto si apprende, in relazione aldisono state indagate 8 persone per saluto romano e ostentazione dei simboli fascisti. Sono in corso ulteriori accertamenti.Sono otto gli indagati per il saluto romano e l'ostentazione dei simboli fascisti aldi, paese natale di Mussolini, di domenica scorsa in occasione del centenario della marcia su Roma. Nei giorni scorsi, la questura di Forlì, ha iniziato a lavorare per identificare i ...Sono otto gli indagati, a quanto si apprende, per saluto romano e ostentazione dei simboli fascisti al corteo di Predappio della settimana scorsa, in occasione del centenario della marcia su Roma. Son ...Sono i partecipanti alla cerimonia del centenario della Marcia su .... La vergogna di Predappio Grazia Longo 31 Ottobre 2022 Alcuni di loro, già noti alla Digos, sono stati identificati sul posto. Gli ...