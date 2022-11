Corbo | “Napoli | goal evitabili Calo di tensione nel finale a Liverpool”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per Antonioilha subitoa causa di undinelAntonio, giornalista de La Repubblica, si è soffermato suai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’: “Ilè una squadra che non brilla e in campo internazionale fa quello che può rispetto a quello che ci si aspetta. Ha fatto una partita dignitosa, ma ilha subito quei due gol che poteva certamente evitare. È stato undi moderata bellezza, in una delle gare più delicate del girone di Champions. Il risultato, però, è stato entusiasmante. Ostigard è stato superlativo e Juan ...