Coppa Italia Serie C 2022 2023 | il Crotone elimina il Monopoli ai supplementari Ok Gubbio e Viterbese

Vittorie anche per Milan e Sassuolo in trasferta : le rossonere hanno battuto la Ternana 2 - 0 al pari delle neroverdi contro la Torres, con le marcature in quest'ultimo caso di Moraca e di Jane. ...Il romano proverà a essere ai nastri di partenza dellaDavis a fine mese per aiutare l'alle finali in programma a Malaga, dopo aver conquistato il pass a Bologna. COPPA ITALIA SERIE C, PESCARA ELIMINATO - Sportmediaset Il Gubbio non finisce mai di stupire. Colpaccio a Pescara e ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C conquistati. L’appetito vien mangiando e Braglia non è mai sazio. Con lui il Gubbio che ha una ...Il Crotone supera 3-2 dopo i tempi supplementari il Monopoli nel match valevole per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie C 2022/2023 grazie alle reti realizzate da Panico e Cantisani e all’autogol ...