Coppa Italia | Avellino-Turris le probabili formazioni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nessuna passerella, l’vuole la qualificazione agli ottavi didi LegaPro. La formazione di Massimo Rastelli, oggi pomeriggio (ore 17.30), affronta tra le mura amiche la. Chi vince scenderà in campo il prossimo 12 novembre per affrontare la vincente tra Potenza e Catanzaro. “Laè un obiettivo perché permette di scalare posizioni nei playoff”. Così il tecnico di Pompei, domenica dopo il pareggio casalingo contro i calabresi. In chiave formazione, Rastelli confermerà il 4-3-2-1. Modulo di riferimento per non creare confusione nel gruppo. Tra i pali, dopo sei mesi, tornerà Forte titolare; Illanes e Moretti al centro con Ricciardi a destra, Zanandrea sul versante opposto; Matera, Franco e Garetto ...

OA Sport

Esordio vittorioso per la JSL Women nel torneo di Eccellenza Dopo la netta vittoria in, la squadra allenata da Marco Palmeri ha esordio nel torneo di Eccellenza, imponendosi, al comunale di Brolo, per 10 - 2 sulle ennesi. È iniziata, quindi, nel modo migliore la stagione ...Calcio: si giocano oggi le partite per i sedicesimi di finale delladi serie C. Fra le gare in programma Crotone - Monopoli alle 14,30 e Juve Stabia - Foggia alle 20,30. In programma anche i trentaduesimi di finale delladi serie D. Tra le ... Calcio femminile, Coppa Italia 2022-2023: domani la seconda giornata, scendono in campo le big Dopo lo stop in campionato a Torino, viola subito in campo oggi con il Genoa. Vincere per ipotecare il passaggio del turno nel gironcino con anche il Verona ...Derby di Coppa Italia al Rimini, Gaburro applaude i suoi. "Felici di essere riusciti a passare il turno e di aver regalato emozioni al pubblico" ...