Controlli listeria a Napoli in 45 aziende | chiuso impianto lavorazione carni

... sono stati scoperti dai Nas a Palermo nell'ambito della campagna disulla. Sempre a Palermo sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione ...dei Carabinieri Nas per il contrasto alla contaminazione dal batterio patogeno della- VIDEO Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +Sono circa trecento i chili di alimenti sequestrati con undici supermercati ed industrie alimentari risultati non in regola dopo i controlli effettuati dai Nas di Caserta.Le segnalazioni di contaminazione da Listeria hanno fatto scattare controlli in tutta Italia, portando alla luce prodotti mal conservati e privi della corretta etichettatura. I controlli effettuati ...