' Controcorrente' | questa sera alle 21 20 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

Globalist.it

',sera alle 21.20 su Rete 4 torna il programma di approfondimento politico, e non solo, condotto da Veronica Gentili. I primi provvedimenti del governo Meloni, le polemiche sul ...... Un colpo perfetto, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero Tutti i Filmsera in TV: Le ... in onda dalle 21.25 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3Prima ... “Controcorrente”, questa sera alle 21.15 su Rete 4: ecco gli ospiti della puntata "Controcorrente", questa sera alle 21.20 su Rete 4 torna il programma di approfondimento politico, e non solo, condotto da Veronica Gentili.Il giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, ospite della puntata di Controcorrente su Rete4 di sabato 29 ottobre, rivela quale ...