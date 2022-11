Controcorrente | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 novembre 2022

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Rete 4 Questa sera, mercoledì 2, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a curaredazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono lee glidi oggi, 2, di? Scopriamoli insieme.Nel corsodi stasera, 2, si parlerà delle prime misure prese dal governo Meloni, ma anche del rave party di Modena e le conseguenti ...

Tvblog

', questa sera alle 21.20 su Rete 4 torna il programma di approfondimento politico, e non solo, condotto da Veronica Gentili. I primi provvedimenti del governo Meloni, le polemiche sul ...... L'eredità - Una sera insieme (quiz, beneficenza), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda ... Controcorrente 2022/2023: Rete 4, conduttrice, ospiti puntata stasera 2 novembre “Controcorrente”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 torna ... questa sera alle 21.20 su Rai 3: ecco le anticipazioni della puntata Programmi tv / "Belve", questa sera alle 23 su Rai 2: Nina Moric e ..."Controcorrente", questa sera alle 21.15 su Rete 4 una nuova puntata del talk show di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili. Il governo Meloni, il caro bollette e l’emergenza povertà s ...